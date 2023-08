Stand: 23.08.2023 15:02 Uhr A1: Lkw weicht Reh aus und landet auf Grünstreifen

Auf der A1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen einem Reh ausgewichen und mit seinem Gespann in einem Grünstreifen gelandet. Der 38-Jährige wollte am Dreieck Ahlhorn auf die A29 Richtung Wilhelmshaven wechseln, wie die Polizei mitteilte. Auf der Abfahrt wich er nach eigenen Angaben einem Reh aus. Dabei sei der Lkw nach links von der Spur abgekommen und gegen Wegweiser geprallt. Der Laster kam im Dreieck zwischen der A1 und dem Zubringer zur A29 zum Stehen, wie es weiter hieß. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Für die Bergung hätten das Dreieck Ahlhorn und die Abfahrt auf die A29 für drei Stunden gesperrt werden müssen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 35.000 Euro.

