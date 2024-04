A1: Lkw mit Bierkisten kippt um - Autobahn bei Stuhr gesperrt Stand: 04.04.2024 12:13 Uhr Im Autobahndreieck Stuhr ist am Morgen ein Getränke-Lkw umgekippt. Die Bergung des Sattelschleppers ist offenbar aufwendig. Der Zubringer von der A1 zur A28 bleibt wohl bis zum Nachmittag gesperrt.

Der mit leeren Bierkisten beladene Sattelschlepper war laut Polizei gegen 8.20 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen, über eine Leitplanke gefahren und umgekippt. Ein Teil der fast 60.000 leeren Bierflaschen und Getränkekisten stürzte in der Folge durch das Dach des 40-Tonners und landete neben der Fahrbahn auf der Grünfläche.

Sperrung: Wechsel von A1 auf A28 aktuell nicht möglich

Die Autobahnmeisterei wird in den kommenden Stunden damit beschäftigt sein, die Glasscherben zu entfernen und den Lkw wieder aufzurichten. Der Zubringer am Autobahndreieck Stuhr ist in Fahrtrichtung Oldenburg gesperrt, der Wechsel von der A1 auf die A28 daher nicht möglich, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Lkw-Unfall: Fahrer muss aus Kabine befreit werden

Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw-Fahrer den Unfall verursacht hat und zu schnell unterwegs war. Der Schaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

