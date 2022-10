Stand: 20.10.2022 07:18 Uhr A1: Lkw kollidiert mit Baustellenfahrzeug, Arbeiter stirbt

Auf der Autobahn 1 bei Bremen ist bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag ein Arbeiter einer Tagesbaustelle ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr zwischen Bremer Kreuz und Oyten (Landkreis Verden) ein Lkw auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf, als die Arbeiter die Baustelle gerade abbauen wollten. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt, hieß es. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die A1 wurde in Richtung Oyten gesperrt. Der Verkehr staute sich am Morgen auf mehr als zehn Kilometern.

