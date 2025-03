Stand: 17.03.2025 07:00 Uhr 87-jähriger Pedelecfahrer auf Gehweg von Auto angefahren

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wilhelmshaven ist am Sonntagnachmittag ein 87-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Pedelecfahrer von einer 70-Jährigen auf dem Gehweg angefahren. Die Frau war mit ihrem Auto aus einer Hofausfahrt gekommen. Laut Polizei wollte sie auf die Straße fahren - in die gleiche Richtung wie der Pedelecfahrer. Dabei touchierte sie den 87-Jährigen mit der vorderen Stoßstange ihres Fahrzeugs. Durch die Kollision stürzte der Mann und wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

