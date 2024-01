Stand: 25.01.2024 15:39 Uhr 8.598 bestellte Flieger: Airbus braucht mehr Flugzeugbauer

Airbus sucht in Niedersachsen weiter Flugzeugbauer, um seinen Rekordauftragsbestand abarbeiten zu können. Das bestätigte ein Konzernsprecher dem NDR. Der Konzern hat demnach Aufträge für 8.598 Flugzeuge. Den größten Anteil daran hat die A320-Familie - und am Bau des Mittelstreckenflugzeugs sind die norddeutschen Airbus-Werke besonders stark beteiligt. Beispielsweise kommen die Seitenleitwerke für alle Airbus-Flieger aus dem Werk in Stade. Der hohe Auftragsbestand soll mit höheren Fertigungsraten abgearbeitet werden, wie Airbus weiter mitteilte. Dafür wird Personal benötigt, "wahrscheinlich in ähnlich großer Zahl wie im vergangenen Jahr", so der Airbus-Sprecher. Damals hatte Airbus an allen norddeutschen Standorten zusammen 1.900 neue Jobs geschaffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2024 | 15:00 Uhr