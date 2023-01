Stand: 14.01.2023 09:40 Uhr 84-jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall In Oldenburg

In Oldenburg ist eine 84 Jahre alte Radfahrerin am Freitagmittag bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Pedelec von einem Radweg plötzlich unvermittelt auf eine Straße gefahren. Dort wurde sie dann von einem von hinten kommenden Auto erfasst. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort erlag die Frau kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der 67-jährige Autofahrer und seine 66-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock davon, blieben aber ansonsten unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2023 | 09:00 Uhr