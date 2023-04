Stand: 11.04.2023 19:17 Uhr 84-Jähriger wendet Auto und verursacht Unfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Varel (Landkreis Friesland) ist am Ostermontag ein 84-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann sein Fahrzeug unvermittelt gewendet, wobei ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf den Pkw des 84-Jährigen auffuhr. Dessen Wagen wurde dabei auf die Seite geschleudert. Der 24-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

