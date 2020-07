Stand: 28.07.2020 11:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

83-Jähriger stirbt bei Brand in Cuxhaven

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Cuxhaven ist ein 83-jähriger Mann gestorben. Am Montagnachmittag hatte ein Passant das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Bewohner galt zunächst als vermisst. Nachdem das niedergebrannte Haus nach den Löscharbeiten betreten werden konnte, entdeckten die Ermittler dort den Leichnam des Mannes. Die Ursache für das Feuer und auch die Höhe des Schadens sind noch nicht geklärt.

