83-Jähriger stirbt auf Autobahn - Helfer bringt Auto zum Stehen

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Schortens (Landkreis Friesland) hat am Samstag am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord das Bewusstsein verloren und ist kurz darauf gestorben. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Autofahrer hinter ihm schnell und konnte einen schlimmeren Unfall verhindern. Der 83-Jährige, der allein im Auto saß, habe laut Polizei mit seinem Auto von der A29 auf die A293 wechseln wollen. Er sei auf der Autobahn-Auffahrt in die Leitplanke gefahren - zu dem Zeitpunkt laut Polizei wahrscheinlich schon bewusstlos. Der nachfolgende Autofahrer erkannte die Gefahr, überholte das Fahrzeug des Seniors, setzte sich davor und bremste es mit seinem eigenen Auto bis zum Stillstand, bevor es unkontrolliert in den fließenden Verkehr der A293 rollen konnte. Reanimationsversuche durch weitere Ersthelfer und Rettungskräfte blieben erfolglos. Ein Notarzt hat der Polizei zufolge den natürlichen Tod des 83-Jährigen festgestellt.

28.07.2024