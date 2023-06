Stand: 05.06.2023 08:01 Uhr 82-Jähriger soll mit Drogen gehandelt haben

Ein 82 Jahre alter Mann muss sich vor dem Landgericht Aurich wegen des Vorwurfs des Drogenhandels verantworten. Laut Staatsanwaltschaft gab der Angeklagte bei einer Vernehmung an, er habe mit dem illegalen Handel seine Rente aufbessern wollen. Angeklagt sind drei Fälle, bei denen der Mann mit Marihuana gedealt haben soll. In einem Fall soll er zudem einen Holzknüppel mitgeführt haben. Fahnder des Zolls waren dem 82-Jährigen durch Zufall auf die Spur gekommen, als sie einen Kiosk auf Schwarzarbeit kontrollierten. Im droht eine Freiheitstrafe von mindestens fünf Jahren, so eine Gerichtssprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.06.2023 | 07:30 Uhr