Stand: 06.06.2022 09:25 Uhr 82-Jähriger fährt mit Roller gegen Wohnmobil und stirbt

In Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist ein 82 Jahre alter Motorrollerfahrer gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren. Der Mann war der Polizei zufolge am Sonntag bei geringer Geschwindigkeit aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Wohnmobil geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine medizinische Ursache.

