Stand: 21.12.2023 20:27 Uhr 81-Jähriger fährt Frau in Cuxhaven an - und dann nach Hause

Ein 81-jähriger Autofahrer soll laut Polizei eine 77-jährige Frau in Cuxhaven angefahren haben und dann nach Hause gefahren sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Autofahrer am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw auf der B73 in Hechthausen (Landkreis Cuxhaven) in Richtung Stade unterwegs. Er habe den Angaben zufolge vermutlich aufgrund des Starkregens und der Dunkelheit die Frau übersehen, die die Straße überqueren wollte. Sie wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fand den 81-Jährigen an seiner Wohnadresse und nahm ihm den Führerschein ab.

