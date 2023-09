Stand: 15.09.2023 11:19 Uhr 81-Jährige stirbt beim Schwimmen in der Nordsee

In der Nordsee vor Norderney ist eine Frau beim Baden ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trieb die 81-Jährige am Donnerstagnachmittag plötzlich am Strandabschnitt Oase leblos im Wasser. Die Frau sei zuvor zum Schwimmen ins Wasser gegangen. Rettungskräfte holten sie nach dem Notruf aus dem Wasser. Es gelang ihnen aber nicht, die 81-Jährige wiederzubeleben. Woran die Frau gestorben ist, ist unklar. Den Angaben zufolge stammte sie aus Nordrhein-Westfalen.

Weitere Informationen DLRG: 2023 schon 192 Tote durch Badeunfälle in Deutschland In den vier norddeutschen Bundesländern gab es bislang 43 Badetote in Flüssen, Seen, sowie Nord- und Ostsee. (03.08.2023) mehr

