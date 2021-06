Stand: 25.06.2021 07:35 Uhr 81-Jährige bei Autounfall in Harpstedt schwer verletzt

Eine 81-jährige Frau ist am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 36-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw der 81-Jährigen kollidiert. Das Auto der Seniorin geriet daraufhin ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines 31-Jährigen. Die 81-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

