Stand: 15.08.2023 20:28 Uhr 80-jährige Autofahrerin übersieht Dreijährige auf Laufrad

In Weyhe (Landkreis Diepholz) ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem dreijährigen Mädchen auf einem Laufrad gekommen. Eine 80-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei das Kind übersehen, als sie mit ihrem Pkw aus einer Tiefgarage fuhr. Dabei sei das Laufrad zerstört worden. Das Mädchen wurde laut Polizei nicht vom Auto berührt und blieb unverletzt. Die Seniorin habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Eine Zeugin habe sie jedoch erkannt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 06:30 Uhr