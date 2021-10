Stand: 19.10.2021 14:49 Uhr 80-Jähriger stürzt mit Rad in einen Kanal und stirbt

Ein 80 Jahre alter Mann ist in Wiesmoor im Landkreis Aurich mit seinem Fahrrad in einen Kanal gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann sei von einem Radweg aus in das Wasser gefallen, sagte eine Polizeisprecherin. Ersthelfer bargen den 80-Jährigen am Montagnachmittag. Versuche, den Mann wiederzubeleben, seien ohne Erfolg geblieben. Ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod feststellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.10.2021 | 15:00 Uhr