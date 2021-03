Stand: 14.03.2021 19:43 Uhr 80-Jähriger bei Brand in Wittmund lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wittmund ist am Sonntag ein 80 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Die 76 Jahre alte Ehefrau des Mannes wurde verletzt. Ursache des Brandes war offenbar ein Ofen in der Küche.

