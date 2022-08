Stand: 08.08.2022 08:22 Uhr 80-Jährige in Delmenhorst offenbar getötet

In Delmenhorst ist am Sonntag eine 80 Jahre alte Frau offenbar getötet worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge in einem Einfamilienhaus. Details sind noch nicht bekannt. Die Ermittler waren bis in die Nacht vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Feuerwehr half dabei, den Garten des Hauses auszuleuchten.

VIDEO: Delmenhorst: 80-Jährige offenbar getötet (1 Min)

