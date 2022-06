Stand: 24.06.2022 11:48 Uhr 80 Feuerwehrleute löschen Transportraupe in Moorgebiet

An der Grenze zwischen den Landkreisen Vechta und Diepholz hat am Donnerstagabend eine Transportraupe für den Torfabbau gebrannt. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehren beider Landkreise konnten eine Ausbreitung auf das Moor verhindern, sagte am Freitag ein Sprecher der Feuerwehr Barnstorf. Vom Landkreis Vechta aus verlegten die Feuerwehrleute eine 800 Meter lange Schlauchleitung, von der Diepholzer Seite aus brachten die Kameraden Güllefässer mit 6.000 und 9.000 Litern Wasser zur Einsatzstelle. Nach wenigen Stunden konnten die Feuerwehren das Fahrzeug löschen, die Brandursache ist unbekannt.

VIDEO: Kettenfahrzeug gerät in Moorgebiet bei Barnstorf in Brand (1 Min)

