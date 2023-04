Stand: 07.04.2023 19:11 Uhr 79-Jähriger aus Wiesmoor im Landkreis Aurich wird vermisst

Ein 79-Jähriger aus Wiesmoor im Landkreis Aurich wird aktuell vermisst. Der Senior soll am Samstagmittag gegen 13 Uhr sein Wohnhaus zu Fuß verlassen haben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bisher ist er nicht dorthin zurückgekehrt. Der Mann ist laut den Beamten vermutlich orientierungslos. Er war zuletzt mit einer dunklen Hose, einer blauen Jacke, einer schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise. Wer den verschwundenen 79-Jährigen gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Aurich/Wittmund unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 melden.

