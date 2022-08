Stand: 31.08.2022 07:49 Uhr 77-Jähriger fährt mit Tempo 50 über Autobahn in Friesland

Ein 77-jähriger Autofahrer aus der Wesermarsch ist mit Tempo 50 über die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven gefahren. Zwischen den Autobahnauffahrten Jaderberg und Zetel verursachte er mehrere gefährliche Situationen, berichten Zeugen. So soll der 77-Jährige immer wieder unerwartet zwischen Haupt- und Überholfahrstreifen hin und her gewechselt haben. Dadurch mussten andere Autofahrer stark abbremsen oder ausweichen, berichtet die Polizei. In Zetel verließ der Senior die Autobahn und fuhr auf der Landstraße weiter. Aber auch dort kam es zu gefährlichen Szenen. Durch einen Zeugen konnte der 77-Jährige in Zetel schließlich gestoppt werden. Die Polizei sucht nun nach weiteren betroffenen Autofahrern.

