72-Jährige durchbricht mit Auto Wand von Straßenmeisterei

Eine Autofahrerin ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) am Ende einer Straße weiter geradeaus und ungebremst durch eine Glasbaustein-Wand der Straßenmeisterei gefahren. Der Wagen hatte so viel Kraft, dass er nicht nur die Garagenwand durchbrach, sondern auch das in der Garage geparkte Fahrzeug auf den Betriebshof schob. Der Polizei zufolge wurde die 72-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst offen. Weshalb die Frau ihr Auto nicht stoppte beziehungsweise nicht auf die angrenzende Straße abbog, ist den Beamten zufolge noch unklar.

