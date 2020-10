Stand: 04.10.2020 14:50 Uhr 70.000 Kubikmeter Sand für Dünen auf Norderney

Der Küstenschutz auf der Nordseeinsel Norderney wird weiter verstärkt. Rund 70.000 Kubikmeter Sand sollen am Strand entnommen und in die Dünen am Ostheller eingebaut werden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz NDR 1 Niedersachsen. Der Strandabschnitt werde sich schnell erholen, da er auf natürliche Weise gut mit Sand versorgt werde, sagte ein Sprecher. Die Arbeiten auf der Insel Norderney sollen verhindern, dass die Dünen bei Sturmfluten durchbrechen. Experten hatten berechnet, dass die Dünen auf einer Länge von 900 Metern verstärkt werden müssen. Der Strand soll auch während der Arbeiten über Alternativrouten erreichbar bleiben.

