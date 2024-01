Stand: 22.01.2024 07:32 Uhr 70-Jährige stirbt bei Brand in Wilhelmshavener Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ist am Sonntagabend eine 70 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der 80 Jahre alte Ehemann sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten konnten ihn die Einsatzkräfte aus der Wohnung retten. Für die 70-jährige Ehefrau kam die Hilfe zu spät. Die Wohnung der Eheleute sowie weitere Wohnungen in dem Mehrparteienhaus sind laut Polizei nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Ermittler haben den Brandort beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.01.2024 | 06:30 Uhr