Stand: 22.01.2024 10:24 Uhr 70-Jährige stirbt bei Brand - Ehemann überlebt schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ist am Sonntagabend eine 70 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der 80 Jahre alte Ehemann sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten konnten ihn die Einsatzkräfte aus der Wohnung retten. Für seine bettlägerige Ehefrau sei die Hilfe zu spät gekommen, so die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus demnach so stark verraucht, dass vier Menschen in dem darüber liegenden Stockwerk ihre Wohnungen nicht mehr selbständig verlassen konnten. Zwei von ihnen barg die Feuerwehr über eine Drehleiter. Die beiden anderen Bewohner retteten sich auf ihren Balkon und wurden dort von Einsatzkräften betreut, bis das Feuer gelöscht war. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Ermittler haben den Brandort beschlagnahmt.

