Stand: 22.12.2022 20:28 Uhr 69-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand im Landkreis Cloppenburg

Beim Brand eines Wohnhauses im Landkreis Cloppenburg ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, stand das Einfamilienhaus in Saterland beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Eine zunächst vermisste 69 Jahre alte Hausbewohnerin wurde den Angaben nach schließlich tot geborgen. Die Brandursache war am Abend noch unklar. Die Beamten gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.12.2022 | 06:30 Uhr