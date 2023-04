Stand: 08.04.2023 09:11 Uhr 66-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall in Lohne ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall in Lohne (Landkreis Vechta) ist am Karfreitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 66-Jährige war laut Polizei mit seinem Auto in einer Kurve von der L846 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall im Ortsteil Südlohne so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Der genaue Ablauf des Unfalls ist unklar, die Polizei ermittelt.

