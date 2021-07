65-jähriger Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz vor Norderney Stand: 26.07.2021 19:29 Uhr Ein 65 Jahre alter Pilot ist beim Absturz eines Kleinflugzeuges vor Norderney ums Leben gekommen. Drei Fallschirmspringer waren zuvor planmäßig über der Insel abgesprungen.

Die Cessna 208 war nach Angaben der Polizei um 12 Uhr auf Borkum gestartet. Der Pilot wollte ebenfalls auf Norderney landen, stürzte dann aber aus ungeklärter Ursache ins Wattenmeer. Ein Zeuge beobachtete das Unglück und informierte die Rettungsleitstelle. An der Suche nach dem Flugzeug waren der Rettungshubschrauber "Christoph 26", der Seenotrettungskreuzer "Eugen" der Station Norderney sowie die Seenotrettungsboote "Elli Hoffmann-Röser" aus Baltrum und "Otto Diersch" aus Norddeich beteiligt. Auch zwei zivile Schiffe in der Nähe beteiligten sich an der Rettungsaktion und versuchten, die Cessna mit einem Tau zu sichern. "Leider kam für den 65-jährigen Piloten im Flugzeug jede Hilfe zu spät", so die Polizei. Die Polizei Aurich und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Polizei sucht Zeugen

Derzeit werde mit einem Tonnenleger versucht, die Cessna zu bergen. Die Gezeiten im Wattenmeer und der Zustand des Flugzeugwracks erschwerten dies aber, heißt es. Wer Beobachtungen zum Flugzeugabsturz gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter Telefon (04941) 606 215 zu melden.

