Stand: 21.10.2021 20:56 Uhr 65 Jahre alter Bootsbesitzer ertrinkt im Wieltsee in Weyhe

Taucher der Feuerwehr Bremen haben am Donnerstag einen Mann tot aus dem Wieltsee in Weyhe (Landkreis Diepholz) geborgen. Laut Polizei hatte zuvor ein Großaufgebot an Rettungskräften mehrere Stunden nach dem 65-Jährigen gesucht. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Die Leiche des Mannes wurde schließlich in einem tieferen Bereich des Sees entdeckt. Den Angaben zufolge war der Bootsbesitzer am Mittag vollständig bekleidet vom Steg in den See gesprungen. Er wollte den Motor eines Beibootes aus dem Wasser holen, der sich gelöst hatte und versunken war. Dabei ging der Mann unter. Die Angehörigen wurden von einem Seelsorger betreut.

