Stand: 27.08.2022 15:51 Uhr 64-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Großenkneten

Ein 64-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem Arbeitsunfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Sonnabend. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls seien noch nicht abgeschlossen. Deshalb wolle man sich zu den Einzelheiten des Vorfalls derzeit nicht weiter äußern, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Laut Zeugenaussagen soll der Mann von einem Klein-Bagger erdrückt worden sein. Gefunden wurde der 64-Jährige demzufolge von seiner Ehefrau.

