Stand: 23.01.2024 08:24 Uhr 63-jähriger Radfahrer von Lkw tödlich verletzt? Polizei ermittelt

Ein Fahrradfahrer ist im Hafengebiet von Brake (Landkreis Wesermarsch) tödlich verletzt worden. Es bestehe der Verdacht, dass der 63-Jährige von einem Lkw erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Mann demnach am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt gefunden. In der Nähe lag sein Fahrrad. Eine Notärztin konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei der Suche nach dem Unfallverursacher überprüfte die Polizei auch den Sattelzug eines 41-Jährigen. Der Mann bestritt, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. An seinem Lkw konnten jedoch Spuren eines möglichen Zusammenstoßes festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04401) 93 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2024 | 06:30 Uhr