Stand: 06.07.2023 08:54 Uhr 62-Jährige aus Hechthausen im Landkreis Cuxhaven vermisst

Seit Mittwochnachmittag ist die 62-jährige Verona Heyse aus dem Landkreis Cuxhaven verschwunden. Laut Polizei wurde Frau Heyse zuletzt im Bereich einer Tagespflegeeinrichtung im Schulweg in Hechthausen gesehen. Polizei und Feuerwehr haben schon umfangreich nach ihr gesucht, unter anderem mit Hilfe von Spürhunden und einer Drohne, bisher ohne Erfolg. Frau Heyse ist körperlich fit, jedoch nach einer Erkrankung geistig eingeschränkt, in Teilen desorientiert und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Polizeikommissariat Hemmoor unter Telefon (04771) 60 70 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.07.2023 | 09:30 Uhr