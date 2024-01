Stand: 21.01.2024 15:14 Uhr 61-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Lemwerder

Bei einem Wohnungsbrand in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) ist am Sonntagmorgen ein 61-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei waren Anwohnende auf einen Feuermelder und Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. 40 Einsatzkräfte rückten aus. In dem Mehrfamilienhaus mussten sie mehrere Wohnungstüren gewaltsam öffnen, so die Polizei. In der brennenden Wohnung fanden die Feuerwehrleute den 61-jährigen Bewohner demnach bewusstlos vor. Trotz Reanimation sei der Mann wenig später am Unglücksort verstorben, heißt es weiter. Das Feuer konnte die Feuerwehr schnell löschen. Während der Löscharbeiten mussten die anderen Bewohner das Haus verlassen. Inzwischen konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

