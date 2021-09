600 weitere tote Schweine auf Hof in Garrel entdeckt Stand: 15.09.2021 18:27 Uhr Ein Ex-Landwirt hat auf seinem Hof in Garrel (Landkreis Cloppenburg) offenbar noch deutlich mehr Schweine unversorgt sterben lassen: Laut Polizei wurden rund 600 weitere Schweine-Kadaver gefunden.

Die Tiere seien wohl schon vor Jahren verendet, hieß es. Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landkreises hatten die Schweinekadaver entdeckt, weil sie im Zuge der Ermittlungen gegen den Ex-Landwirt weitere Hofanlagen überprüften. Dabei seien sie auf rund 600 weitere Kadaver gestoßen, so die Polizei. Sie vermutet, dass die Tiere etwa im Jahr 2012 verendet sind - ebenfalls, weil sie sich selbst überlassen und nicht mehr versorgt worden waren.

Ex-Landwirt muss für Beseitigung der Kadaver sorgen

Vor wenigen Tagen hatten die Behörden in einem Stall auf dem Hof im Ortsteil Nikolausdorf bereits rund 250 Schweinekadaver gefunden. Laut Polizei hatte der heute 49-jährige ehemalige Landwirt die Hofstelle im Jahr 2018 plötzlich aufgegeben und war in den Landkreis Oldenburg gezogen. Warum er die Tiere einfach unversorgt im Stall ließ, ist unklar. In der Sache läuft bereits ein Strafverfahren gegen den Mann. Er muss nun dafür sorgen, dass die Kadaver fachgerecht beseitigt werden.

