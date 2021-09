Stand: 06.09.2021 08:11 Uhr 57-Jähriger Motorradfahrer in Ganderkesee schwer verletzt

Bei einem Unfall in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist am Sonntag ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Straße "Zur Schiffstede" unterwegs und überholte dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer. Nach Abschluss des Überholvorganges verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Sanitäter des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

