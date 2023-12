56-Jähriger tot auf Straße in Cuxhaven: Verdächtige schweigen Stand: 27.12.2023 18:05 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen in Cuxhaven äußern sich die beiden Verdächtigen nicht zu den Vorwürfen. Ihnen wird Totschlag vorgeworfen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Die 20 und 21 Jahre alten Männer aus Cuxhaven haben beim Haftrichter keine Angaben gemacht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Mittwoch sagte. Zeugen hatten die Polizei auf die Spur der jungen Tatverdächtigen gebracht: Sie hatten das spätere Opfer kurz vor der Tat in Begleitung zweier Männer gesehen. Die Beamten fanden die Identität der Männer heraus. Nach Durchsuchungen am Abend des ersten Weihnachtstags wurden die beiden nach Angaben der Polizei festgenommen. Die Ermittler hätten zudem "umfangreiche Beweismittel sichergestellt".

Mordkommission ermittelt in dem Fall

Angehörige hatten den 56-Jährigen am Sonntagmorgen in einem Wohngebiet in Cuxhaven leblos auf der Straße gefunden. Laut Polizei gab es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Stichverletzungen hätten zum Tod des Mannes geführt. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

