56-Jähriger liegt tot in Cuxhaven auf Straße: Zwei Männer gesucht Stand: 25.12.2023 16:09 Uhr Die Polizei in Cuxhaven ermittelt im Fall eines mutmaßlich getöteten Mannes. Angehörige fanden den 56-Jährigen an Heiligabend leblos auf der Straße. Die Polizei sucht zwei Männer, die ihn zuvor begleitet hatten.

Um das mutmaßliche Gewaltverbrechen aufzuklären, befragten Ermittler am Montag Menschen aus dem Umfeld des 56-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Kurz vor der Tat hatten der Polizei zufolge Zeugen beobachtet, wie zwei Männer das spätere Opfer begleiteten. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Männer etwas mit der Tötung zu tun haben könnten. Sie ruft die Personen auf, sich dringend zu melden.

Mordkommission ermittelt in dem Fall

Angehörige hatten den 56-Jährigen am Sonntagmorgen in einem innerstädtischen Wohngebiet leblos auf der Straße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Erste Untersuchungen ergaben laut Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte der Sprecher keine Details nennen. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. Die Polizei ruft auch weitere Zeugen auf, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen in den umliegenden Straßen vom Tatort im Bereich der Straße Hörn gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

