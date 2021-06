Stand: 01.06.2021 12:59 Uhr 53-jährige E-Bikerin stirbt nach Unfall in Bösel

In Bösel (Landkreis Cloppenburg) ist eine 53 Jahre alte E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Die Frau sei kurz nach dem Unfall am Montagnachmittag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 46-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.

