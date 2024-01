Stand: 26.01.2024 12:19 Uhr 52-Jähriger wegen Steuerhinterziehung in 33 Fällen vor Gericht

In Oldenburg steht seit Freitag ein 52-Jähriger vor dem Landgericht, dem vorgeworfen wird, in 33 Fällen Steuern hinterzogen zu haben. Durch falsche Angaben bei Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen in 18 Fällen soll der Unternehmer laut Staatsanwaltschaft knapp 1,8 Millionen Euro hinterzogen haben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau soll der Angeklagte zusätzlich falsche Angaben zu Einkünften eines Einzelunternehmens gemacht haben. Dabei soll die Steuer laut der Ermittler um etwa 136.000 Euro verkürzt worden sein. Die Taten sollen sich über fünf Jahre bis Juli 2020 ereignet haben. Gegen die Ehefrau wird eigens ermittelt. Ein Urteil in dem Prozess könnte Mitte Februar fallen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2024 | 09:30 Uhr