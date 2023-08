Stand: 29.08.2023 10:30 Uhr 50.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Norden

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Norden im Landkreis Aurich ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohner und Bewohnerinnen in der Nacht zum Dienstag rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden. Der Brand breitete sich aus dem Kellergeschoss nicht in die oberen Etagen aus. Durch den starken Rauch sind die darüber liegenden Wohnungen jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.08.2023 | 09:30 Uhr