500 Jahre alte Eiche in Hude muss gefällt werden

In Hude soll am Dienstagvormittag ein 500 Jahre alter Baum gefällt werden. Nach Angaben des Landkreises Oldenburg kann das Naturdenkmal an der Klosterruine aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht länger stehen bleiben. Der Baum sei bereits vor Jahren abgestorben und wurde noch als Resttorso erhalten.

Man trenne sich nur schweren Herzens von dem Naturdenkmal, sagte Nadine Menke von der Unteren Naturschutzbehörde. Um Vögel und Fledermäuse zu schützen, sind demnach umfangreiche Maßnahmen geplant. Ein Biologe werde das Fällen des Baumes begleiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.05.2024 | 07:30 Uhr