Stand: 12.10.2022 19:35 Uhr 500 Geflüchtete aus der Ukraine kommen auf Borkum unter

Die Jugendherberge auf Borkum wird vorübergehend bis zu 500 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Wie der Leeraner Landrat Matthias Groote (SPD) mitteilte, habe man sich mit der Herberge darauf verständigt. Die ersten Geflüchteten sollen bereits am Freitag auf Borkum eintreffen. Die Jugendherberge soll bis Ende März als Unterkunft verfügbar sein - ausschließlich für Menschen aus der Ukraine. Wie in vielen Kommunen fehlt auch in Ostfriesland ausreichend Wohnraum, um Geflüchtete unterzubringen.

VIDEO: Aurich kämpft um jedes Bett für Geflüchtete (11.10.2022) (3 Min)

