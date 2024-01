Stand: 15.01.2024 09:17 Uhr 45-Jähriger stürzt in Emden in Kanal: Suche bisher erfolglos

In Emden ist ein Mann am späten Sonntagabend in den Kanal Treckfahrtstief gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige mit seiner Frau zu Fuß unterwegs. Gegen 22 Uhr rutschte er dann aus bislang ungeklärter Ursache in den Kanal, der durch Emden fließt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften versuchte, ihn zu finden. Immer wieder gingen Taucher ins Wasser. Auch Wärmebildkameras, Boote und eine Drohne kamen zum Einsatz. Laut Polizei wurde die Suche gegen 1 Uhr in der Nacht erfolglos abgebrochen. Am Montag wird sie fortgesetzt.

