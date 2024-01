Stand: 16.01.2024 12:39 Uhr 45-Jähriger in Kanal gestürzt: Rettungskräfte suchen weiter

Rettungskräfte suchen weiterhin nach einem 45-jährigen Mann, der am Sonntagabend in Emden in einen Kanal gefallen war. Eine realistische Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, besteht laut Polizei nicht mehr. Der Mann war während eines Spaziergangs "aus bislang ungeklärten Gründen" in den Kanal Treckfahrtstief gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Er befand sich mit seiner 44-jährigen Lebensgefährtin auf dem Heimweg, als sich der Unfall ereignete. Die Lebensgefährtin und ein zu Hilfe eilender Passant setzten einen Notruf ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte noch in der Nacht vergeblich nach ihm. Die Suche wurde am Montag fortgesetzt. Dabei kamen Taucher, Wärmebildkameras, ein Sonar-Boot, eine Drohne und ein speziell ausgebildeter Hund zum Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.01.2024 | 08:30 Uhr