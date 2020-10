Stand: 06.10.2020 14:11 Uhr 400.000 Euro: Saterländer knackt Niedersachsen Jackpot

In der Spielbank Bad Zwischenahn hat ein Mann aus dem Saterland in der Nacht zu Dienstag den Niedersachsen-Jackpot geknackt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Mann durfte einen Scheck in Höhe von fast 400.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Glücksspielautomaten in allen zehn niedersächsischen Spielbanken sind zusammengeschlossen. An allen Standorten kann der Jackpot bereits mit einem Einsatz von 50 Cent geknackt werden. Seit seiner Einführung 1997 wurde der Jackpot 129 Mal ausgezahlt, zuletzt im Januar in der Spielbank Hannover.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.10.2020 | 14:30 Uhr