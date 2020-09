Stand: 16.09.2020 20:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

40.000 Container weniger am JadeWeserPort

Der JadeWeserPort in Wilhelmshaven muss in der Corona-Krise einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, streicht die Reederei Maersk ihren Liniendienst von und nach Indien. Experten schätzen, dass dadurch bis zu 40.000 Container weniger pro Jahr transportiert werden. Damit sinkt der Umschlag auf einen neuen Tiefpunkt, nachdem er im ersten Halbjahr 2020 bereits um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen ist. Mikkel Andersen, Chef des Terminalbetreibers Eurogate in Wilhelmshaven, sagte auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen, er erwarte von Maersk, dass die Reederei für einen Ausgleich sorge.

