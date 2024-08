Stand: 23.08.2024 19:58 Uhr 400 Kilo schwere Wetterfahne kommt zurück aufs Schloss Jever

Das Schloss in Jever (Landkreis Friesland) soll am Samstag seine vergoldete Wetterfahne zurückbekommen. Ein Teleskop-Kran soll die einzelnen Teile der 400 Kilogramm schweren Wetterfahne auf den Turm hieven. Die Fahne aus dem Jahr 1736 wurde vier Jahre lang restauriert, nachdem Teile herabgefallen waren. Die Fahne zeigt einen aufgerichteten Löwen, der das Wappen der Fürsten von Anhalt-Zerbst hält, die in Jever einst Landesherren waren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.08.2024 | 15:00 Uhr