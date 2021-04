Stand: 28.04.2021 20:08 Uhr 40 Unterstützer demonstrieren bei Aerotec in Varel

Rund 40 Mitarbeitende, Gewerkschafter, Betriebsräte, und Kommunalvertreter haben am Mittwochabend für den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Airbus-Zulieferertochter Premium Aerotec in Varel demonstriert. Hintergrund sind Pläne von Airbus, Teile seiner Töchter wieder in den Konzern zu holen. Coronabedingt durften sich nicht mehr Unterstützer treffen, um gegen die Pläne des Mutterkonzernes zu protestieren. Es sei erst der Anfang einer ganzen Reihe von Protesten, betonte Lothar Bredemeyer vom DGB-Kreisverband Friesland. Die Region stehe solidarisch hinter den Mitarbeitenden von Premium Aerotec. Die Tochterfirma dürfe nicht vom Airbus-Konzern zerschlagen und aufgeteilt werden. Alle Standorte und Arbeitsplätze müssten gesichert bleiben. Allein bei Premium Aerotec in Varel arbeiten rund 1.300 Menschen. Die Gefahr bestehe, so die Demonstrierenden, dass die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden könnten. Die Firmenpolitik von Airbus sei verantwortungslos.

