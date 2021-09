Stand: 11.09.2021 10:26 Uhr 38-Jähriger bei Unfall auf nasser Straße schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Ammerland schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen am Freitagabend bei Wiefelstede von der nassen Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

