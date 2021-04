Stand: 28.04.2021 18:32 Uhr 37-Jähriger nach tödlicher Attacke in Leer angeklagt

Nach tödlichen Messerstichen auf einen Arbeitskollegen hat die Staatsanwaltschaft Aurich Anklage gegen einen 37-jährigen Mann erhoben. Er soll Mitte Januar in Leer bei einem Streit mehrmals in den Bauch und den Leistenbereich seines Kollegen eingestochen haben. Das Opfer war verblutet. Bereits am Tag der Tat war der 37-Jährige festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wann es zu einem Prozess kommt, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.04.2021 | 06:30 Uhr